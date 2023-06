"Lesly estava habituada a esconder-se no mato com os irmãos para fugir do padrasto". Homem que liderou buscas suspeito de violência doméstica e tentativa de abuso da enteada de 13 anos

O pai de duas das crianças que estiveram 40 dias desaparecidas na selva amazónica na Colômbia é suspeito de violência doméstica sobre os filhos, as duas enteadas e a mulher, Magdalena Mucuty, que morreu no acidente. A denúncia foi feita pelo avô materno, Narciso Mucutuy, que em declarações à revista colombiana "CasaMondo" revelou que Manuel Miller Ranoque, que sabe-se agora é pai apenas de Tien e Cristian (os dois mais novos, de cinco anos e 12 meses), chegou mesmo a tentar abusar de Lesly, a mais velha dos irmãos.

Na mesma reportagem, publicada no domingo, pode ler-se que "Lesly estava habituada a esconder-se no mato com os irmãos em Puerto Sábalo, na comunidade Predio Putumayo, o maior reservatório da Colômbia, um território de quase seis milhões de hectares de floresta amazónica". "Fazia-o para fugir das agressões que Manuel Miller Ranoque, padrasto e marido da mãe, infligia a ambas quando estava zangado."

"Um dia, bateu no pescoço da minha filha com uma catana", revelou Narciso Mucutuy que luta agora para que o Instituto Colombiano do Bem Estar Familiar (ICBF) lhe conceda a guarda das quatro crianças.

Narciso, que falou com a revista colombiana no Hospital Militar de Bogotá - onde as crianças estão internadas -, revelou ainda que uma vez Lesly se escondeu do "animal" durante três dias no monte para evitar ser espancada, uma vez que Manuel Ranoque apareceu em casa alcoolizado.

#OperaciónEsperanza | El abuelo de los niños Narciso Mucutuy, relata cómo fue el momento en el que finalmente, luego de 40 días se volvieron a abrazar, después de ser hallados por 4 personas del equipo entre @FuerzasMilCol e indígenas de la región #OperaciónEsperanza pic.twitter.com/zyECgG9C5z — Mindefensa (@mindefensa) June 12, 2023

Pai nega acusações

Em declarações ao jornal El Tiempo, o pai e padrasto dos menores nega todas as acusações. O homem que se tornou no rosto das buscas por Lesly, Soleini, Tien e Cristin, disse que as denúncias têm como único objetivo tirar-lhe a guarda das crianças.

Ranoque afirmou ainda que, ao longo dos 40 dias de buscas, aqueles que o denunciaram não estiveram à procura das crianças.

"Mostrei o que é ser pai, preparei comida para aqueles que estavam à procura dos meus filhos, ajoelhei-me e tive de suportar muita coisa. Nunca me viram chorar, nunca me viram perder a fé, sempre lhes disse que íamos conseguir", lembrou.

No entanto, perante as suspeitas, o caso está a ser investigado pelo ICBF e pela procuradoria, que vai intervir no processo de atribuição dos direitos das crianças. E, segundo o jornal La Tercera, Manuel Ranoque tem sido impedido de visitar as enteadas Lesly e Soleini, de 13 e nove anos.

"Foi designado um procurador judicial para intervir administrativamente nos procedimentos a realizar no âmbito do processo de restituição de direitos que está a ser levado a cabo pela Provedoria da Família", declarou o ICBF.

Astrid Cáceres, diretora do ICBF, afirmou em declarações ao jornal colombiano, que os avós já foram ouvidos e que as denúncias "estão no processo de restabelecimento de direitos", ressalvando que "é a autoridade administrativa que toma as decisões".

"O mais importante neste momento são as crianças, a sua saúde, que não é apenas física, mas também emocional, a forma como as acompanhamos emocionalmente", acrescentou.

Crianças respondem bem aos tratamentos

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, o Hospital Militar de Bogotá revelou que os quatro irmãos estão estáveis e a responder bem aos tratamentos e que a unidade hospitalar "colocou à disposição todos os recursos necessários para tratar as alterações nutricionais e carências hidroeletrolíticas das crianças e minimizar os riscos associados ao seu estado clínico atual".

"As crianças, desde 10 de junho, estão sob cuidados profissionais interdisciplinares, recebendo cuidados abrangentes e gestão articulada pelas diferentes especialidades clínicas, de acordo com as necessidades particulares de cada uma das crianças", refere o hospital.

#SomosHOMIL ✅ El Hospital Militar Central informa a la comunidad en general sobre el estado de salud de los 4 menores rescatados en la exitosa Operación Esperanza.

Comprometidos en seguir garantizando su salud y bienestar. #HOMILSiempreContigo pic.twitter.com/ILYbPpVi48 — Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) June 13, 2023

A bebé Cristin, de um ano, está nos cuidados intensivos, "não por uma questão de gravidade, mas para a vigiar porque é a mais pequena e o Hospital Militar tem tudo preparado para a acompanhar".

As crianças receberam esta terça-feira a visita do ministro da Saúde, Guillermo Alfonso Jaramillo, que quis tranquilizar os colombianos pela "boa saúde das crianças" e reconhecer os profissionais à frente do caso.

Lesly, de 13 anos, Soleini, de nove, Tien, de cinco e Cristin, de um, estiveram 40 dias desaparecidos na selva amazónica na Colômbia depois de a avioneta em que seguiam com a mãe, Magdalena Mucuty, ter caído. As causas do acidente estão a ser investigadas.

Durante as buscas, um dos cães pisteiros - Wilson - que ajudou a encontrar os menores, desapareceu. As buscas pelo animal continuam no terreno.