Morreu Cat Janice, a cantora com cancro que lançou uma música para sustentar o filho

Cat Janice, que acabou por ter um sucesso inesperado no início deste ano quando lançou "Dance You Gotta My Head", morreu esta quarta-feira vítima de cancro. Tinha 31 anos.

A americana, que tinha cancro terminal, tornou-se viral no TikTok depois de pedir aos seguidores para partilharem uma música que escreveu para Loren, o filho de sete anos. A cantora não queria deixar a criança desamparada, por isso as receitas reverteriam a seu favor.

A notícia da morte foi dada pela família através do Instagram: "Esta manhã, na sua casa de infância e rodeada pela família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial. Estamos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e a nossa família recebeu nos últimos meses. Cat viu a sua música chegar a sítios que nunca esperou e descansa na paz de saber que continuará a sustentar o filho através da sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês."

Em novembro de 2021, Cat sentiu um caroço no pescoço mas desvalorizou. Em março do ano seguinte percebeu que "estava maior e era muito duro", explicou no TikTok.

Foi ao médico e foi-lhe diagnosticado um sarcoma, um cancro raro que se desenvolve nos ossos e tecidos moles.

Em julho de 2022, depois de ser sujeita a cirurgia e ter feito quimioterapia e radioterapia, Cat Janice foi declarada livre de cancro.

A artista continuou a cantar e a escrever canções, partilhando-as sobretudo nas redes sociais.

Em junho de 2023, o cancro voltou e estava nos pulmões. Cat regressou aos tratamentos e foi partilhando a sua jornada com os seguidores.

"Basicamente, os tumores triplicaram da noite para o dia", escreveu Cat Janice nas redes sociais, em janeiro de 2024.

Ao perceber que não conseguiria vencer esta batalha, Cat Janice passou todos os direitos das suas músicas para o filho e escreveu "Dance You Outta My Head", apelando para que os seus fãs ouvissem e divulgassem a música, cujas receitas serviriam para sustentar a criança de sete anos.