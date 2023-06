Ficou sem países para visitar, por isso criou o seu próprio

"Gosto de o dizer de forma simples", diz Randy 'R Dub!' Williams, um DJ de "slow jam" [canções lentas e românticas] de San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos, que também é conhecido como "o sultão do Slowjamastan". "Fiquei sem países, por isso criei o meu próprio."

Radialista à noite, Williams passou a vida a tentar visitar todos os países do mundo. Com apenas uma nação reconhecida pela ONU para visitar, decidiu comprar um terreno árido com quase cinco hectares no deserto da Califórnia para construir um novo "país" com o nome do seu programa de rádio.

Vestindo o seu melhor fato e óculos de sol, o "sultão de Slowjamastan" declarou oficialmente a independência dos Estados Unidos às 12:26 de 1 de dezembro de 2021, transmitindo a secessão em direto do seu "gabinete" governamental ao ar livre em "Dublândia", a capital da "República de Slowjamastan".

Passados dois anos, e apesar de o "sultão de Slowjamastan" ter instigado mais do que algumas leis bizarras (proibiu o uso de Crocs, por exemplo), a República também tem todas as características de um Estado-nação incipiente. Emite os seus próprios passaportes, hasteia a sua própria bandeira, imprime a sua própria moeda ("o duble") e tem um hino nacional que é tocado em ocasiões oficiais.

A "República de Slowjamastan" tem até mais de 500 cidadãos registados, enquanto outros 4.500 foram aprovados condicionalmente ou estão à espera de obter a cidadania. Agora que Williams está prestes a completar o seu objetivo de vida de visitar todos os países do mundo, está a convidar os turistas a visitar o "seu", uma vez que planeia criar a mais importante "micronação" do mundo.

O sultão de Slowjamastan

Williams comprou um terreno no deserto da Califórnia para criar o seu país. Republic of Slowjamastan Ministry of Communications

"Quando não estou na rádio, provavelmente estou a viajar para um país de que a maioria nunca ouviu falar", disse Williams à CNN pouco antes de partir para uma viagem ao Turquemenistão, o último país da sua lista de 193 nações reconhecidas pela ONU. "Uma das razões pelas quais criei o Slowjamastan foi porque, depois de 193 países, eu queria um 194.º!"

Oficialmente chamado de "Territórios Unidos da Nação Soberana da República Popular de Slowjamastan", o "país" autodeclarado de Williams está localizado na California State Route 78, a duas horas e meia de carro a noroeste de San Diego. A pequena parcela de terra não é muito mais do que um deserto, mas Williams ergueu um enorme cartaz de "Bem-vindo a Slowjamastan" junto à autoestrada, construiu um posto de controlo fronteiriço e hasteia a colorida bandeira de Slowjamastan por cima do seu gabinete ministerial, que está atualmente aberto aos elementos.

Williams inspirou-se para criar o seu próprio país depois de visitar várias "micronações" - territórios autodeclarados, muitas vezes dirigidos por líderes excêntricos - nas suas viagens pelo mundo.

Em agosto de 2021, Williams visitou a "República da Molossia", uma micronação de mais de cinco hectares no Nevada, que declarou independência dos Estados Unidos em 1998, tendo sido recebido por "Sua Excelência o Presidente Kevin Baugh". Aprendeu sobre a "guerra" em curso da República da Molossia com a agora extinta Alemanha de Leste, como a moeda local (a "valora") é feita de massa de bolacha de chocolate em vez de ouro, e viu o seu passaporte carimbado e a sua fotografia tirada na "fronteira" com os Estados Unidos.

Quando regressou a casa, em San Diego, Williams começou imediatamente a traçar grandes planos para a sua própria micronação. Em outubro de 2021, comprou um terreno por 19.000 dólares (cerca de 17 mil euros) e, em dezembro, declarou a independência de Slowjamastan.

Uma ditadura no deserto

Williams diz que tem havido muitas pessoas a fazer fila para se tornarem cidadãos de Slowjamastan. Republic of Slowjamastan Ministry of Communications

"Somos uma ditadura na maior parte do tempo", afirma Williams, enquanto explica o sistema de "governo" da sua República. "Ocasionalmente, realizamos cerimónias especiais de votação e referendos. Recentemente, permiti que os cidadãos votassem no fruto nacional, no desporto e até no nome do animal nacional."

Pode parecer paradoxal que uma "república" tenha um sultão ditatorial como chefe de Estado, mas é esse o objetivo. As viagens de Williams levaram-no a alguns dos destinos mais curiosos do mundo e ele viu em primeira mão os bizarros cultos de personalidade e as contradições que existem em lugares como a Coreia do Norte.

Williams gosta de posar para fotografias e fazer discursos públicos usando o seu uniforme de sultão verde brilhante, completo com falsas condecorações militares, dragonas douradas e óculos de sol coloridos. Contrata "guardas de fronteira" e rodeia-se de "segurança" quando organiza eventos na "República de Slowjamastan" e impõe uma lista de proibições que todos os cidadãos e visitantes têm de seguir para evitar o "banimento". Atualmente, estas proibições incluem "Crocs", "Mumble Rap" e "pessoas que põem os pés no tablier".

A personagem e o vestuário do "sultão de Slowjamastan" são a forma de Williams realçar os absurdos encontrados na política e nas ditaduras, e há uma longa fila de pessoas prontas a partilhar a sua experiência micronacional. Quem quiser pode candidatar-se à cidadania e a cargos ministeriais através do site do Slowjamastan, que se tem revelado excecionalmente popular, com um volume de candidaturas que ascende aos milhares.

Agora, também abriu a fronteira aos turistas e conta à CNN que as atividades mais populares incluem tirar selfies em frente ao letreiro de Slowjamastan, visitar a Praça da Independência e procurar o esquivo guaxinim de Slowjamastan, o animal nacional.

O seu próximo grande plano é angariar fundos suficientes para construir "um rio lento, uma quinta de tatus, uma churrasqueira mongol à discrição e, claro, uma estátua/monumento gigante do 'Grande Líder'".

"Também organizamos uma série de atividades ao longo do ano", acrescenta Williams, "incluindo oportunidades para carimbar o passaporte Slowjamastani, participar na comemoração de novos Estados e até conhecer o sultão."

Em busca de reconhecimento diplomático

Williams diz que está a trabalhar em relações diplomáticas com outros países. Republic of Slowjamastan Ministry of Communications

Williams diz que está a trabalhar na criação de laços diplomáticos com outros países e que o seu passaporte de Slowjamastan foi carimbado por 16 países diferentes nas suas recentes viagens, incluindo África do Sul, Nova Zelândia, Vanuatu e Estados Unidos.

Ele deixa claro que Slowjamastan tecnicamente preenche os critérios para um Estado-nação soberano como definido pela Convenção de Montevideu de 1933, que é tradicionalmente citada como a melhor definição de um país.

A Convenção de Montevideu exige que um país tenha uma população permanente, um território definido, um governo e a capacidade de estabelecer relações diplomáticas com outros Estados, todos os pré-requisitos que Williams afirma que a "República de Slowjamastan" preenche.

A próxima etapa é o sultão obter o reconhecimento da secessão da sua micronação dos Estados Unidos, embora isso possa ser um pouco rebuscado até para Williams.

"Estou um pouco frustrado por admitir que, apesar dos e-mails e mensagens privadas para o presidente Biden no Facebook, Twitter, Instagram e MySpace, as nossas mensagens não foram lidas", explica Williams. "Talvez estejam presas na pasta de spam dele. Deve ser isso."