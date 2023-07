Tiroteio faz dois mortos e 28 feridos em Baltimore

Duas pessoas terão morrido e 28 ficaram feridas num tiroteio em Baltimore, nos Estados Unidos, este domingo de madrugada, avança a CNN Internacional. Pelo menos nove pessoas foram transportadas para o hospital e três estão em estado crítico. Segundo a agência Reuters, outras 20 pessoas dirigiram-se pelos próprios meios para os hospitais da área.

As autoridades estão no local.

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB