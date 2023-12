Surto de gripe A força Governo a abrir centros de saúde no fim de semana da passagem de ano

O Governo vai avançar com um plano de contingência para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no próximo fim de semana e no Ano Novo.

A alta pressão nas urgências da maior parte dos hospitais do país, em grande parte por causa de um surto de gripe A, não deixa outra alternativa ao Ministério da Saúde.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, decidiu abrir vários centros de saúde, à semelhança daquilo que já tinha acontecido na altura do Natal.

Agora, e perante cenários em que doentes chegam a estar mais de dez horas à espera de atendimento, com hospitais como o Santa Maria, em Lisboa, ou o São João, no Porto, a confirmarem picos de atendimentos, esta medida surge para evitar a procura dos serviços de urgência dos hospitais.

Os utentes poderão, assim, deslocar-se aos centros de saúde mais próximos da sua área de residência, o que vai permitir que pessoas com casos considerados menos graves não se desloquem às urgências dos hospitais.

Esta é uma medida incluída no plano estratégico para a resposta do SNS este inverno, sendo que também a linha SNS 24 aparece como alternativa.

Fonte oficial do Ministério da Saúde confirmou à TVI (do mesmo grupo da CNN Portgual) que vários centros de saúde vão estar abertos no fim de semana prolongado, que termina com o primeiro dia de 2024.

Fica apenas a faltar saber quantos e quais vão ser esses centros de saúde.

A ideia passa por levar quem está doente a ter três vias de atendimento: primordialmente a linha SNS 24 ou os centros de saúde, evitando deslocações necessárias aos hospitais, onde o acesso exagerado de doentes pode provocar muitas horas de espera.

Apesar da medida, o bastonário da Ordem dos Médicos confessou à TVI temer que a abertura de centros de saúde seja insuficiente.

Recorde-se que, além do esperado pico de doenças respiratórias, os hospitais enfrentam ainda a recusa às horas extraordinárias de muitos médicos, que estão nesta situação desde setembro, data em que muitos deles ultrapassaram as 150 horas extraordinárias a que são obrigados por lei.