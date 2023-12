A passagem de ano está à porta e ainda não sabe o que vestir? Há uma dica que brilha e faz brilhar

Para muitos, fim de ano é sinónimo de lantejoulas. Coincidência ou não, no ano em que o filme da Barbie foi dos mais vistos no cinema, as lantejoulas voltam a ser uma tendência no mundo da moda. E, se na Barbie a palete das cores gira em torno do cor-de-rosa, na vida real há lantejoulas de todas as cores e feitios.