Começou esta sexta-feira a Festa do Avante, que serve de rentrée política ao Partido Comunista.

Até domingo, a Quinta da Atalaia vai receber vários concertos e exposições, que este ano têm como mote principal os 50 anos do 25 de Abril.

A 47.º Festa do Avante é marcada também pela estreia de Paulo Raimundo enquanto secretário-geral que, nas primeiras declarações, alertou para as lutas do passado e do presente, numa alusão à Guerra da Ucrânia.