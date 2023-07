Bairro das Artes: 'Viras' do Minho inspiram nova música de Edmundo Inácio

"Agora Vira" é o 2º single do álbum de estreia de Edmundo Inácio que há-de chegar em 2024. Nesta edição, o cantor, compositor e multi-instrumentista fala da influência das tradições musicais portuguesas e da importância da crítica social através da música. No NOS Alive, Lizzo, Arctic Monkeys e Lis Nas X são as estrelas desta 6ª feira. Na Sertã, já começou mais uma Maratona de Leitura, uma das maiores atrações turísticas da região Centro por esta altura do ano; nesta edição, os escritores Mia Couto e Gonçalo M. Tavares estão entre os mais de 80 convidados.