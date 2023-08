Um homem morreu nos corredores da urgência do hospital de Loures depois de estar seis horas à espera para ser transferido para o Santa Maria,

O hospital de Loures já abriu um inquérito com carácter de urgência para investigar a morte deste idoso que chegou à urgência com uma fratura do colo do fémur.

Os bombeiros de Camarate afirmam que tentaram transferir o doente, mas o hospital não permitiu.