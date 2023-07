Eleições em Espanha: Partido Popular sai vitorioso, mas sem garantir formação de governo

Depois das eleições deste domingo, Espanha está num impasse.

O Partido Popular Espanhol venceu, passando de 89 deputados a 136. No entanto, o resultado não lhe garante o poder, mesmo com o apoio da extrema-direita, que perdeu um terço dos deputados no parlamento.

À esquerda, a soma do resultado do PSOE e do SUMAR também não permite uma solução governativa, pelo menos sem o apoio de partidos nacionalistas regionais.

Seguem-se agora semanas de negociações, sem que esteja afastada a possibilidade de novas eleições.