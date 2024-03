Fora da Europa a vantagem é da AD "contra dois adversários poderosos: o presidente da Assembleia da República e Bolsonaro"

É já esta quarta-feira que ficam concluídas as eleições legislativas com o apuramento dos votos da emigração. Com os resultados acumulados dos dois primeiros dias parece certo que o Chega vai eleger mais dois deputados, um na Europa, outro no circulo fora da Europa. A AD elege um e o PS outro. Mas Augusto Santos Silva deverá ficar fora do Parlamento.