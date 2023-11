Israel diz que atacou ambulância porque transportava armas e operacionais do Hamas

Pelo menos 15 mortos e 50 feridos é o balanço do ataque israelita a uma coluna de ambulâncias. Israel assumiu a responsabilidade do ataque, dizendo que o Hamas estava a usar uma das viaturas para transportar operacionais e armamento, mas as autoridades de saúde garantem que transportavam feridos graves a precisar de tratamento urgente. O destino era a fronteira de Rafah com o Egito e a viagem foi previamente anunciada.