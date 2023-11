Murtosa - Gaia - Cuba do Alentejo. Localizações dos telemóveis podem levar ao corpo da grávida desaparecida

Com o passar do tempo, adensa-se o mistério em torno do desaparecimento de Mónica Silva, que estava grávida de sete meses. Fernando Valente é o principal suspeito, mas nada revelou até agora. A PJ acredita que a mulher está morta, mas o corpo ainda não foi encontrado. As localizações dos telemóveis de ambos são decisivas para o desfecho deste caso.