Número dois do Hamas morto no Líbano. Hezbollah pode vir a retaliar e escalar a guerra

Esta terça-feira, o número dois do Hamas foi morto num ataque aéreo em Beirute, no Líbano. Israel não assumiu a autoria deste ato, mas também não a negou. Este acontecimento pode fazer o conflito alastrar de uma vez por todas, uma vez que o Hezbollah já tinha prometido retaliar caso algum membro do Hamas fosse atacado no Líbano.