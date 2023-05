"O ex-deputado do PSD Sérgio Azevedo diz que a TVI não lhe deu contraditório. É mentira. Enviei-lhe mensagem por WhatsApp para o confrontar com as suspeitas. Ele viu-a 4 minutos depois, não respondeu"

O editor de Sociedade da CNN Portugal, Henrique Machado, esclarece o que realmente aconteceu. Sérgio Azevedo, suspeito de troca de favores entre PS e PSD, escreveu no Facebook que a TVI não lhe deu a possibilidade de fazer o contraditório. Henrique Machado tem provas de que Sérgio Azevedo não diz a verdade. O editor da CNN explica ainda o que se passou com Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD também suspeito neste caso. "Do ponto de vista intelectual, este senhor é profundamente desonesto", diz Henrique Machado