A rentrée política do PSP está a acontecer este fim de semana, na Quinta da Atalaia, no âmbito da 47.ª edição da Festa do Avante.

A repórter da CNN Portugal, Sandra Antunes, ouve as declarações do secretário-geral comunista. Paulo Raimundo diz que o partido não está a pensar, neste momento, nas eleições presidenciais, afirmando que essa não é uma preocupação dos portugueses.