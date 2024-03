Tinha joias e relógios de luxo escondidos em casa mas viúva de Rendeiro garante que vive apenas da pensão de 705 euros

A viúva de João Rendeiro escondeu joias e relógios de luxo na casa da irmã. A Polícia Judiciária encontrou os bens do casal dissimulados debaixo de um lava loiças. Para o tribunal, mesmo depois da morte do ex-banqueiro, não restam dúvidas que Maria Rendeiro e o marido fizeram tudo o que podiam para dissipar o património que permitiria pagar as indemnizações de milhões de euros ao Estado e aos lesados do BPP.