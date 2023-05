Tutti Frutti: "De facto não é só uma coincidência, ou as pessoas do PSD adivinharam a estratégia de Medina"

Após a divulgação de um alegado esquema entre dirigentes do PSD e do PS para negociar pactos políticos, Henrique Machado debruça-se sobre o tema no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O jornalista e editor de Sociedade explica que "parece mais complicado que o Ministério Público consiga estabelecer uma relação causa e efeito" no que diz respeito aos pactos de regime, uma vez que tem como base "provas indiretas", ou seja, escutas que envolvem terceiros.

Já em relação ao alegado encontro com o atual ministro das Finanças e elementos do PSD no edifício da Câmara, afirma que há, de facto, fotografias que mostram indícios de que esta reunião tenha acontecido.