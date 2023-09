Quase 50 bombeiros combatem incêndio em prédio de Vila Franca de Xira. Chamas obrigam à retirada de dezenas de pessoas

Cerca de 50 bombeiros estão a combater um incêndio que deflagrou, esta quarta-feira, num prédio em Vila Franca de Xira.

Dezenas de pessoas tiveram de ser retiradas do edifício situado na Rua Curado. As chamas tiveram origem no quarto andar do Edifício Planície, onde para além de apartamentos residenciais, existe um supermercado no rés-do-chão e vários escritórios.

O alerta foi dado por volta das 15:30. A circulação automóvel foi cortada e desviada para a Rua 25 de Abril.

A conta de Facebook Vila Franca de Xira Viva transmitiu parte do incêndio em direto.