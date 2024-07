Este menino está de regresso à TVI e é muito acarinhado pelo público. Quem é ele?

Diogo Valsassina tem 37 anos e é ator.

Começou a sua carreira no mundo da representação em 2000, em «Jardins Proibidos», com 11 anos. Participou em «Super Pai», «Amanhecer» e «Ana e os sete», até que deu vida a Tojó em «Morangos com Açúcar» e nunca mais parou.

Ainda na TVI, participou noutros projetos da ficção como: «Ilha dos Amores» e «Belmonte».

Agora, está de regresso à TVI para abraçar um novo desafio profissional: «Vizinhos para sempre». É uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola “La Que se Avecina” que vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio “Terraços do Glamour”.

O artista é namorado de Ana Guiomar. O casal conheceu-se em Morangos com Açúcar e mantêm a relação já há mais de 15 anos e estão noivos.