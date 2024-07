Exclusivo «Cacau»: Valdemar e Simone vão casar

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) já tem o anel de noivado posto no dedo, olhando-o maravilhada. Valdemar (Vitor Hugo) volta a insistir com ela para aceitar a sua proposta de viajar com ele, dizendo querer que ela conheça as suas origens. Valdemar despede-se de Simone, dando-lhe ainda mais uma pasta com dinheiro. Simone sorri nas nuvens.

Simone mostra a Lalá (Inês Castel-Branco) o seu anel de noivado, contando-lhe que o Barão do Rio Vermelho ressurgiu, e desta vez para ficar. Simone diz a Lalá só faltar agora que Justino (António Capelo) morra antes do divórcio com ela para tudo ficar perfeito, referindo que no caso de Regina (Christine Fernandes) prefere que ela sofra muito sem morrer.

Regina sorri satisfeita por Valdemar lhe confirmar que Simone já aceitou viajar com ele. Fica apreensiva por Justino recordar que Sal (Carolina Amaral) está em Portugal e pode alertar a mãe que aquela história do Barão pode ser mentira.

Valdemar diz a Regina que Simone deve pressupor que vai viajar com ele para o Brasil por ele lhe ter dito que queria que ela conhecesse as suas origens. .

Simone diz a Lalá achar que o Barão a quer levar para o Brasil, visto lhe ter dito que quer que ela conheça as suas origens.