Exclusivo «Cacau»: Lalá descobre que Valdemar é o Barão, que Simone tanto fala

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) entra em casa, deparando-se com uma irritada Lalá (Inês Castel-Branco) à sua espera a confrontá-lo por ser afinal ele o Barão do Rio Vermelho.

Lalá acusa furiosa Valdemar de andar a trabalhar para Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) para dar cabo dela e de Simone. Valdemar nega, e recordando-a de como a ajudou a safar-se da morte de Joana (Alda Gomes) por a amar, acaba por contar-lhe que a história do Barão do Rio Vermelho surgiu por ideia de Regina (Christine Fernandes), por precisarem de Simone para salvar a vida de Cacau (Matilde Reymão). Lalá olha-o intrigada e expectante.

Lalá está preocupada que Simone vá ser usada pelos Vaz Pereira para apanharem Cony (Pollyanna Rocha), podendo acontecer-lhe alguma coisa. Valdemar diz ser a única forma de acabarem de vez com as ameaças de Cony. Lalá diz a Valdemar que só não conta a Simone o que se está a passar se puder ir com ela a Itacaré. Valdemar olha-a atónito.