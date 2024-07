Angélico Vieira partiu há 13 anos. Edmundo Vieira recorda-o com mensagem emotiva

Esta sexta-feira, 28 de junho de 2024, faz 13 anos que Angélico Vieira faleceu.

Edmundo Vieira não deixou passar este dia triste em vão e dedicou-lhe uma mensagem sentida acompanhada de dois registos fotográficos:

«Mais um ano sem ti 🤍🕊️ Mas vives em muitos momentos do nosso dia a dia. Saudades tuas», escreveu.

Recorde-se que, em abril, Edmundo Vieira surpreendeu os seguidores com uma nova e especial tatuagem. Tatuou, no pescoço, um desenho com um significado muito especial: uma asas de anjo com uma clave de sol no meio. Tudo indica que esta tatuagem é uma homenagem à música e a Angélico Vieira.

Angélico Vieira faleceu, aos 28 anos, vítima de um acidente de viação.