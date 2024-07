Exclusivo «Cacau»: Simone é enxovalhada no casamento de Cacau. E, nem imagina por quem!

Em «Cacau», todos se sentam para o casamento. Justino (António Capelo) entrega Cacau (Matilde Reymão) a Marco (Diogo Amaral) no altar. Simone (Alexandra Lencastre) rouba o protagonismo para si a dizer que veio ali provar que continua a pertencer àquela família.

Cony (Pollyanna Rocha) surge subitamente a dizer a Simone ter vindo ali denunciar quem ela é na realidade. Todos ficam atónitos. Simone tenta interromper o discurso de Cony, mas esta prossegue a dizer que Simone não é quem diz ser, começando por afirmar que Simone já andava a tentar vender a Bela Vista ainda antes do acidente de Justino (António Capelo), e denunciando que o casamento dela com Justino não é válido. Choque geral.

Cony conta que a família de Simone expulsou a sua mãe e os seus irmãos com ela ainda bebé da Bela Vista, sem ter a mínima complacência de que eles não pudessem sobreviver. Baobá (Maria das Graças) confirma essa história, para grande fúria de Simone. Cony prossegue de seguida a dizer que investigou o passado de Simone a fundo e descobriu que ela não é quem diz ser, salientando que sempre tinha achado muito estranho que ela e os pais tenham surgido de repente na fazenda sem que ninguém os conhecesse.

Simone atira-se a Cony a tentar impedi-la de falar, muito tensa. Delegada separa Simone de Cony, que continua a tentar impedi-lha de falar. Cony, a sentir-se cheia de calor, prossegue o seu discurso a dizer que todo o passado de Simone é uma mentira, não sendo aquele o seu nome nem a família dela quem ela diz ser, e foi de forma calculada que conheceu Justino. Simone olha-a cada vez mais aflita, mas Cony interrompe-se por se sentir mal, caindo desamparada. Regina e David vão socorrê-la, trocando um olhar preocupado a perceberem o que lhe aconteceu.

Justino vai com Salomão atrás de Simone, muito intrigado com o que Cony contou. Simone assegura a Lalá que tudo o que Cony disse dela era mentira. Lalá diz a Simone terem de sair dali. Simone concorda, mas diz que o barão não lhe está a atender o telefone. Simone olha tensa para Justino a questioná-la que história é aquela dela ter outra identidade.



Lalá chega-se à frente a defender Simone de Justino e Salomão, dizendo que tudo que Cony disse carece de provas que ela não mostrou, não passando as acusações dela de puro ressabiamento por odiar Simone. Salomão e Justino calam-se sem argumentos. Lalá puxa Simone a dizer-lhe terem de sair já dali.

Cacau diz a Marco estar fora de questão casarem hoje depois de Cony quase ter morrido à frente deles, preferindo adiar o casamento para outra data. Marco, muito contrariado e desconfiado, acaba por aceder.



Cony já foi levada de ambulância. Regina questiona Sal se não tem curiosidade em saber mais do que ela disse sobre Simone. Sal anui e diz ir falar directamente com Simone, afastando-se.

Justino, Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) concordam que somente vão descobrir o que Cony disse sobre Simone se ela recuperar minimamente. Jaime e Salomão aprestam se para ir ao hospitalter com ela. Sal (Carolina Amaral) pergunta por Simone, pegando no telemóvel para lhe ligar. Justino fica só e pensativo.