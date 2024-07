Cacau propõe a Marco irem morar juntos e sozinhos

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão), dizendo a Marco (Diogo Amaral) não se sentir à vontade com ele na fazenda por ele não estar a ser bem recebido na família, sugere-lhe que se mudem para a casa dos seus pais. Marco esboça um sorriso amarelo. Cacau promete que aquela mudança deles para casa dos pais é temporária, sendo só até casarem daí a uns meses. Marco fica surpreso, dizendo a Cacau que pensava que se iam casar já. Cacau pede-lhe que façam as coisas com calma. Soraia (Paula Neves) disfarça a sua vontade de rir por Cacau lhe contar que se vão mudar para casa dos pais.