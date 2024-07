Esta cara não lhe é estranha, mas não consegue identificá-la? Nós dizemos-lhe porquê

A mais recente campanha da Olá tem dado que falar nas redes sociais, pelas "misturas" que tem feito com famosos, a propósito do lançamento do novo gelado que junta Carte D'Or e Filipinos.

E se esta cara não lhe é estranha, mas não consegue totalmente identificá-la, nós dizemos-lhe porquê!

Depois do mix Cristina Ferreira/Manuel Luís Goucha, a marca surpreendeu juntando os atores Pedro Teixeira e Tiago Teotónio Pereira.

Nos comentários, foram várias as reações à imagem gerada por IA (Inteligência Artificial) - muitas delas de colegas atores, como Diogo Amaral, que escreveu «Estou sem palavras para esta beleza 😍», ou ainda Filipa Areosa, que se limitou a afirmar «Ainda bem que é AI 😅».

Houve ainda quem comparasse a imagem com um outro famoso ator: Albano Jerónimo, que também fez parte de diversos sucessos da nossa ficção.

Veja um dos momentos mais icónicos do programa que tem divertido os portugueses, Congela - apresentado por Pedro Teixeira e no qual Tiago Teotónio Pereira é um dos concorrentes.

Recorde-se que Pedro Teixeira se estreou na TVI em 2004, nos Morangos com Açúcar, e que, desde então, fez parte do elenco principal de muitas novelas, como Tempo de Viver, Ilha dos Amores, Flor do Mar, Destinos Cruzados, O Beijo do Escorpião, Quer o Destino e, atualmente, é em Festa é Festa que podemos vê-lo.

Também Tiago Teotónio Pereira começou o seu percurso na série juvenil de sucesso (embora noutra temporada) e depois disso participou nos projetos Deixa Que Te Leve, A Casa é Minha, Bairro, Destinos Cruzados, I Love It e Prisioneira. Mais recentemente, pudemos vê-lo em Queridos Papás.

Veja como era Pedro Teixeira no início da sua carreira televisiva, há 20 anos, na galeria em cima.