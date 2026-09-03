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Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 56min
Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal - TVI

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À primeira vista, pode ser apenas uma fotografia de infância. Mas a criança que surge na imagem viria a tornar-se um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa. Filha de uma conhecida escritora e comentadora, construiu uma carreira sólida na representação e continua a ser uma das atrizes mais acarinhadas pelo público.

A criança da fotografia é Inês Castel-Branco. Nascida a 25 de fevereiro de 1982, a atriz de 44 anos soma dezenas de projetos em televisão, teatro e cinema. Ao longo dos anos, tornou-se uma presença habitual na ficção nacional, especialmente através dos trabalhos realizados para a TVI.

Filha de Luísa Castel-Branco, escritora, comentadora e figura bem conhecida do público português, Inês cresceu num ambiente ligado à cultura e à comunicação. Ainda assim, construiu o seu próprio percurso profissional, conquistando um lugar de destaque no mundo da representação.

Além da profissão, Inês Castel-Branco é também mãe de Simão, de 15 anos, uma dimensão da sua vida que partilha ocasionalmente com os seguidores nas redes sociais. Entre os desafios da maternidade e os compromissos profissionais, a atriz continua a manter uma relação próxima com o público, que acompanha com interesse os seus projetos e momentos mais pessoais.

Atualmente, integra o elenco da novela “A Madrasta”, da TVI, onde interpreta a personagem Diana, reforçando a ligação de vários anos à estação e à ficção portuguesa.

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