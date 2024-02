O momento icónico que juntou Pedro Teixeira e Ana Guiomar no palco dos 30 anos da TVI

Em mês de celebração de aniversário, não podemos deixar de recordar aqueles que foram os melhores momentos da gala de 30 anos da TVI em 2023.

E a verdade é que um dos momentos mais icónicos aconteceu com a dupla Pedro Teixeira e Ana Guiomar. Com a música de Toy, os dois cantaram uma música que recorda todas as novelas produzidas pela TVI. O casal mais famoso de "Festa é Festa" esteve muito bem e arrancou muitas gargalhadas no público.

Lembra-se também de Manuel Luís Goucha e Júlio Magalhães no palco?

Não podemos deixar passar também o momento em que Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz pisaram o palco da Gala dos 30 anos da TVI para cantarem juntos.

É já este Domingo que celebramos o 31º. aniversário da TVI em direto do Casino Estoril.