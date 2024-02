Lembra-se deste momento entre Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz na Gala dos 30 anos da TVI? Não nos cansamos de recordar!

No mês de celebração do aniversário da TVI, revisitamos alguns momentos memoráveis da Gala dos 30 anos, destacando a notável atuação de Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz.

A colaboração de Cristina e José Eduardo contou com a preciosa participação de Manuel Luís Goucha como "mediador". Um momento que revivemos uma e outra vez sem nos cansarmos.

Esta atuação especial não só proporcionou momentos de riso à plateia, como também se destacou como um dos pontos altos da Gala dos 30 Anos da TVI.

Antes da destacada performance de Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz, Manuel Luís Goucha antecipou o momento durante uma conversa com Sofia Vasconcelos na Passadeira Vermelha. Essas pistas subtilmente deixadas pelo apresentador foram um prelúdio intrigante para a inesquecível colaboração que se seguiu, tornando-se um dos momentos mais memoráveis da Gala dos 30 Anos da TVI.

A Gala de 30 anos da TVI contou com a presença das nossas figuras mais acarinhadas e com vestidos elegantes. Um desses vestidos foi, sem dúvida, o de Cristina Ferreira, que contou com um detalhe único que não passou despercebido a ninguém. Em conversa com Zé Lopes, a apresentadora revelou tudo!

Estamos em Fevereiro, em mês do 31º primeiro aniversário da TVI! Estamos ansiosos com que o novo aniversário nos reserva!