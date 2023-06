Sara Barradas dá sugestão para programa familiar: «Para os dias não serem todos iguais, passar ali um dia é muito bom»

Sara Barradas, a atriz que deu vida a Olga em «Quero é Viver», e que vai voltar a integrar o elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», é mãe de Lua, fruto da relação da atriz com o ator José Raposo.

No passado dia 3 de junho, a atriz fez uma partilha muito interessante na sua conta de Instagram. A atriz esteve com a sua família no Parque Zoológico de Lagos e quis partilhar a sua experiência com os seus seguidores. Para isso, publicou uma sequência de registos fotográficos e escreveu:

"Parque Zoológico de Lagos #nopub

Para quem não conhece, é um programa fantástico para fazer com as crianças no verão (ou em qualquer altura do ano). Para os dias não serem todos iguais, passar ali um dia é muito bom.

Aquele parque, inaugurado em 2000, tem mais de 150 espécies e vive do entusiasmo e dedicação dos seus donos: Paulo e Agostinho, que são apaixonados por animais. E é um trabalho quase 24h sobre 24h, todos os dias da semana, o ano todo.

Fazem um trabalho fantástico na preservação de espécies em vias de extinção em programas internacionais.

Assim, o Zoo de Lagos participa em vários EEP’s (Programas de reprodução em

cativeiro para espécies em perigo de extinção), através da EAZA (Associação Europeia de Zoos e Aquários) e também em acções de sensibilização de visitantes, nomeadamente campanhas ambientais,

exposições, etc. Participa também, directamente, em projectos de Conservação, em colaboração com

diversas ONG’S: apadrinha projectos para a conservação de calaus, saguins, lontras, localizados na Tailândia, Índia, Colômbia, onde a desflorestação e a

fragmentação do habitat são um problema crescente. Angaria fundos e faz doações ao centro de reabilitação de primatas de Lwiro, que foi criado para os primatas recuperarem devido ao aumento drástico da caça ilegal durante a Segunda Guerra Congolesa. Entre outros apoios. E apoios… apoios eles poucos têm. Vivem, essencialmente, da bilheteira.

Além do parque, tem dois restaurantes e duas piscinas onde podemos nadar e ver os pinguins ao mesmo tempo. Vale a pena. Quem for até ao Algarve e puder passe por lá.

P.S- ainda vou publicar um pequeno vídeo para verem mais.

E faltou-me dizer que já há vários anos que cá vimos e é sempre muito agradável!

#nãoépub #zoodelagos @zoolagos".

A caixa de comentários foi invadida por emojis de coração e por alguns comentários como: "Já ai estive e é realmente maravilhoso. Obrigada por partilhar esta mensagem. ", "Maravilha!!! ".

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.