Famoso brinca com Rita Pereira e partilha foto nu: «Também sou adepto de uma boa foto à janela todo pelado»

Do outro lado do mundo, Rita Pereira confessa: "Estamos malucos!"

Após Rita Pereira ter partilhado uma foto que 'incendiou' as redes sociais, Eduardo Madeira aproveitou o momento para brincar com a atriz e publicou também uma foto tirada sem roupa, à janela de um quarto de hotel, com a legenda:

"Também sou adepto de uma boa foto à janela todo pelado, embora prefira NY.

No prédio em frente ganhei muitos fãs. Alguns. Bastantes. E não são poucos."

Recorde-se que Rita Pereira está de férias com o namorado, Guillaume Lalung, em Singapura, para celebrar o seu aniversário (13 de março). Veja o vídeo no topo da página e ainda outras imagens da viagem da atriz.