Noite agitada na Malveira! Alex Ferreira 'perde as estribeiras' com colegas: «Ele chegou ali muito agressivo, passou-se»

No Big Brother, Renata Andrade abandona cama de Arthur Almeida, aborrecida por ouvir comentários sobre Alex Ferreira. Arthur Almeida, Catarina Miranda, Margarida Castro, João Oliveira, Fábio Caçador estão no quarto prontos para dormir. Contudo, Margarida Castro desabafa com os colegas sobre Alex Ferreira. A concorrente mostra-se preocupada com o colega: «falei com ele para ele se libertar. Isto é um assunto sério, nota-se mesmo que ele não está bem com isto». Catarina Miranda interrompe a colega e diz que a pessoa indicada para dar apoio a Alex é Arthur: «é a pessoa indicada, é uma pessoa madura». Nisto, Renata Andrade que estava deitada na cama, levanta-se e isola-se na casa de banho e afirma a Margarida Castro, que entretanto foi ter com a colega: «estou farta de vos ouvir falar. Estão a dizer coisas que eu não estou a gostar de ouvir sobre uma pessoa que eu gosto».

Após ter abandonado o quarto, Renata Andrade vai fumar um cigarro lá fora e desabafa com Carolina Nunes, Panelo e Alex Ferreira do sucedido no quarto e mostra-se aborrecida por ouvir comentários sobre Alex Ferreira.

Após ouvir as queixas de Renata e Carolina Nunes, Alex entra no quarto e pede aos colegas que falem à sua frente. E, o caos instala-se no quarto do Big Brother. Ora veja:

Alex Ferreira confrontou os colegas com as insinuações que ouviu, mas Catarina Miranda não gosta do que ouve e quer esclarecer tudo com Renata e Carolina. E, mais uma vez a confusão está instalada na moradia da Malveira.