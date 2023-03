Madrugada agitada com Dala no centro do conflito: Carolina, Jandira e Tiago Graça irritam-se com o colega

Carolina garante: «Não me vou calar mais. Se eu nunca tive um pai a mandar-me calar, não vai ser um Dala»

Esta madrugada foi bastante agitada na casa d'O Triângulo, com Ângelo Dala a estar no centro dos principais atritos. Tudo começou por causa das partidas entre quartos rivais.

Enquanto procurava as fronhas das suas almofadas, Ângelo Dala garantia que não saía daquele quarto até as encontrar, levando os colegas a perder a paciência.

Tiago Graça foi o primeiro e envolver-se numa troca de argumentos menos agradáveis com Dala: «Não quero bêbados no quarto», disse depois de Dala atirar: «Não te foques em ti, inválido».

Carolina Aranda chegou mesmo a gritar com o colega, após este a mandar calar: «Estás-te a passar? Cale-se o quê? Nunca vou ter uma pessoa a dizer isso», afirmou visivelmente irritada.

«Como é que é possível um homem adulto ser assim? Que vergonha!», sublinhou a concorrente, acrescentando: «Não me vou calar mais. Se eu nunca tive um pai a mandar-me calar, não vai ser um Dala».

Também Jandira Dias se irritou e criticou as atitudes de Ângelo Dala: «Esse homem é mesmo um escroto e sem ética», sublinhou, numa casa claramente agitada.