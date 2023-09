REVELAÇÃO: As novidades mais impactantes da TVI numa noite única: Saiba o que aí vem!

De preto nunca me comprometo! Veja aqui quem optou pelo preto no Palácio das Estrelas!

Veja as primeiras imagens da nova temporada dos «Morangos com Açúcar»!

Foi na grande gala «Palácio das Estrelas» que foram reveladas várias novidades completamente inesperadas.

Reinventar o presente, trazer os sucesso do passado e revelar o futuro era o mote para esta noite e foi assim muito bem sucedido.

Grandes produtos de sucesso do passado da estação televisiva regressam brevemente tal como a série «Morangos com Açúcar» e o programa «Dança com as Estrelas».

O regresso do novo Big Brother estreia também já no próximo domingo e durante esta noite fora revelados vários detalhes a seu respeito.

Chega à TVI uma nova novela de seu nome «Cacau» que contará com grandes nomes da televisão nacional como José Condessa, Matilde Reymão, Alexandra Lencastre e Diogo Amaral.

Ainda na ficção anunciamos também uma nova temporada do grande sucesso «Festa é Festa».

Nuno Santos, diretor de informação da CNN Portugal, anuncia várias mudanças na informação para setembro e ainda o regresso de Miguel Sousa Tavares.

Novos projetos de ficção chegarão em breve, «João sem Deus: A queda da Abadiânia» e «A Filha».

Rui Nabeiro, o comendador, será honrado através dum projeto que terá como realizador Leonel Vieira e que chegará em breve ao seu ecrã.

As novidades nunca mais acabam, se é fã de Tony Carreira poderá ver a sua história retratada num novo projeto da TVI.

Como sabemos, Maria Botelho Moniz, apresentadora do Dois às 10 ao lado de Cláudio Ramos, está na reta final da gravidez e por isso é anunciado o futuro do programa.

Para o colocar às gargalhadas sem fim revelamos também um programa de Apanhados onde prometemos tornar os seus dias mais divertidos!

Kelly Bailey e David Carreira apresentam um programa inovador onde dinheiro vai entrar literalmente pela casa dos portugueses!

Esta e outras novidades impactantes foram reveladas no grande «Palácio das Estrelas».

