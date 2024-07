Diogo Amaral reage a foto de colega nas redes sociais: «Vai matulão»

Diogo Amaral (42 anos) foi um dos vários seguidores que reagiu à foto do colega de Cacau, Adriano Toloza, nas redes sociais: «Vai matulão» - escreveu o ator, nos comentários.

Adriano Toloza (40 anos) mostrou-se em tronco nu e incendiou as redes sociais, somando elogios: «Um Deus», «Nossa que gato» ou «Uauuu!!! Quer me matar??!!! Lindooo!!!» foram apenas algumas das reações à partilha, feita no passado dia 20 de junho.

Atualmente, é em Cacau que podemos vê-lo, como Heitor, mas o seu primeiro papel na TVI foi em Ouro Verde. Depois disso, fez parte do elenco principal de Valor da Vida) e Na Corda Bamba.

Já Diogo Amaral deu início ao seu percurso na representação na novela Sonhos Traídos, e, desde então, fez parte de vários projetos de sucesso como Morangos com Açúcar, Mundo Meu, Fascínios, Sentimentos, Equador, Espírito Indomável, Doce Tentação, Belmonte e ainda a sequela de Jardins Proibidos, entre outros. Atualmente, dá vida a Marco em Cacau.

Veja, na galeria em cima, algumas das melhores fotos de Adriano Toloza partilhadas no Instagram e recorde ainda as suas personagens na nossa ficção.