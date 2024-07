Diogo Morgado tem novidades: «Vocês não estão preparados para o que aí vem»

Ao lado de Miguel Raposo, Diogo Morgado publicou um vídeo, esta quarta-feira (26 de junho de 2024), onde se mostram cúmplices.

«Vocês não estão preparados para o que aí vem!! Adoro-te meu periquito da Noruega @miguelraposo», escreveu Diogo na descrição.

A caixa de comentário encheu-se rapidamente: «Dois adoráveis!! Beijos aos dois!!»,«Aí que estou ansiosa para ver o que vai vir ai❤️ Só por estar presente o Diogo ja vou ver. Estou atenta», «Grande dupla».

Recorde-se que os dois atores estão a gravar “Vizinhos para sempre”, a nova série da TVI e da Prime Video, produzida pela See My Dreams.

Uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola “La Que se Avecina” que vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio “Terraços do Glamour”.

O último projeto de Diogo Morgado na ficção da TVI foi em «Para Sempre», na pele de Pedro:

Já a última novela em que Miguel Raposo participou, na nossa estação, foi em «Queridos Papás»: