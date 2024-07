Rita Pereira é uma mãe babada: «O miúdo com mais estilo!» Veja o look de Lonô

Rita Pereira é mãe de Lonô, de 5 anos, fruto da relação de há vários anos com Guillaume Lalung. A atriz partilhou um vídeo do filho onde podemos testemunhar o estilo do menino! Lonô está a usar um conjunto às riscas branco e azul giríssimo e para acrescentar estilo ao look um boné com uns desenhos. O que achou do visual?

Veja aqui:

De recordar que Rita Pereira integrou o elenco de várias novelas de grande sucesso da TVI, como Doce Fugitiva, Destinos Cruzados, Feitiço de Amor (reexibido recentemente na TVI Ficção), Remédio Santo, A Herdeira, Quero é Viver, entre muitas outras. Neste momento, é nos novos Morangos com Açúcar, onde voltou a dar vida a Soraia Rochinha, que podemos vê-la.