Atriz de "Os Batanetes" acaba de ser mãe pela 2ª vez e declara-se ao marido: «Escolhi o melhor pai para as minhas filhas»

Mariana Lourenço, a atriz que se tornou uma cara bem conhecida do nosso público n' Os Batanetes, acaba de ser mãe pela 2ª vez e declarou-se ao marido: «Escolhi o melhor pai para as minhas filhas» - referiu na sua publicação.

«Maria da Paz 🤍 21.06.2024 Há uma semana nasceu a nossa 2a filha. Uma semana cheia, cheia de amor, que aproveitamos só entre nós, para nos conhecermos, para nos começarmos a ajustar, a nos definirmos. A Concha apaixonada pela mana e mesmo que, com uns esborrachanços pelo meio, está também a perceber dia para dia, como pode aproveitar o seu tempo com a Paz. Se no 1o pós parto o medo que senti era de falhar, como mãe de primeira viagem, inexperiente e cheia de dúvidas mas com a certeza de que iria dar o meu melhor, neste 2a o medo está a ser para com a minha filha Concha, de não lhe ser suficiente, de ela sentir que já não estou para ela, mesmo com a certeza de que lhe dei o melhor presente e que com todo o amor que tenho por elas, vou cumprir o meu papel, ainda que com falhas e sempre em aprendizagem mas sempre pelo melhor. Tudo isto é possível de gerir, no meu tempo e de recuperar fisicamente porque escolhi o melhor pai para as minhas filhas, que é incansável não só com elas como comigo e que tem um colo gigante para todas nós. ❤️ A contar também à rede de apoio fantástica que tivemos da nossa família. Que comece esta nova aventura incrível de uma família de 4 🤍» - escreveu na legenda as fotografias partilhadas no seu perfil do Instagram.

Recorde-se que a antiga atriz, que deu vida a Catarina, se estreou na TVI em 2004, na série que, posteriormente, continuou a ser um sucesso na TVI Ficção. Atualmente, de acordo com a informação disponível nas suas redes sociais, Mariana Lourenço é criadora de conteúdos digitais e é casada com o professor de Jiu-jitsu, Diogo Dino, que em 2018 se sagrou campeão nacional nesta modalidade.

