Kika Cerqueira Gomes partilha foto de 'fazer parar o trânsito'... e Pierre Gasly reage!

1 jul, 20:49

Kika Cerqueira Gomes (21 anos) partilhou uma fotografia de 'fazer parar o trânsito'... e Pierre Gasly reagiu: «You’re perfect!! ❤️» («És perfeita», em português).

Na publicação, feita no Instagram no passado dia 30 de junho, Kika Cerqueira Gomes mostra-se no Rio de Janeiro, onde esteve no início deste ano. As imagens somaram quase 130 mil 'Gostos' e centenas de elogios nos comentários.

A filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes despediu-se recentemente de Pierre Gasly e de Paris, para onde se havia mudado no início de setembro de 2023, para estudar e, provavelmente, estar mais perto do namorado, famoso piloto de Fórmula 1.

Recorde-se que Kika Cerqueira Gomes se estreou na nossa ficção em 2021, quando deu vida a Filipa, melhor amiga de Ana Carolina (personagem desempenhada por Beatriz Barosa), na novela Festa é Festa.

Veja a foto de fazer parar o trânsito, bem como outros registos no Brasil, na galeria em cima.