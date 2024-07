Após crítica, Maria Henrique deixa recado: «Sou das primeiras a denunciar supostos colegas...»

2 jul, 11:22

Maria Henrique voltou a usar as redes sociais para passar uma mensagem importante, depois de, no início do ano, se ter mostrado indignada com uma proposta de trabalho que recebeu.

No passado dia 1 de julho, após receber uma crítica no seu perfil do Instagram, Maria Henrique deixou um recado: «Sou das primeiras a denunciar supostos colegas...» - referiu.

A atriz partilhou um vídeo com o comentário que recebeu e fez questão de esclarecer:

«@travel_adicted Boa tarde caro Paulo. Como advogado de Direito do Trabalho, agradeço a sua mensagem mas quero sossegá-lo, informando-o que sou atriz, mas tenho uma pós graduação em Pedagogia, sou Formadora Certificada e para além disso, a experiência de 33 anos como atriz, diretora de atores, com experiência em Castings e partilhando que os Cursos que dou são também certificados, talvez fique mais cuidadoso ao fazer um comentário através do nome @travel_adicted. Mais lhe digo que: 1- quando me perguntam se depois das minhas formações vão ter trabalho, eu digo que como em qualquer outra profissão, para trabalharem, têm que estudar muito e ter muitas ferramentas de trabalho; e não os aceito nas minhas formações. 2- eu sou das primeiras profissionais a denunciar supostos colegas que ganham dinheiro à custa do sonho dos jovens.

Nesse sentido, aproveito o facto de ser formado em Direito do Trabalho para me ajudar a denunciar os verdadeiros vendedores de “banha da cobra”. Tem todo o meu apoio. Numa simples pesquisa na internet, vai perceber com quem está a falar e quem acusou. Melhores cumprimentos, Maria Henrique».

Veja o vídeo publicado, em cima.

Recorde-se que Maria Henrique tem uma carreira de mais de trinta anos em Televisão e que fez parte de diversos projetos de ficção da TVI, como Jardins Proibidos (2000), Coração Malandro (2003), Ana e os 7 (2004), Inspector Max (2004), Deixa-me Amar (2007), Fascínios (2008), Sedução (2010), Morangos com Açúcar (2011) e Doida Por Ti (2012).

No À Conversa com Ana Rita Clara, a atriz mostrou o seu brio profissional, expondo as condições que exigiu para trabalhar com atores sem qualquer experiência nos Morangos com Açúcar.