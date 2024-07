Quer acabar com os pêlos do seu gato na roupa? Marta Andrino partilha dica infalível!

Marta Andrino (37 anos), que anunciou recentemente ter aumentado a família, usou o seu perfil do Instagram para revelar o seu novo melhor 'amigo', como tutora de dois felinos.

Se também vive com animais, e quer acabar com os pêlos do seu gato na roupa, Marta Andrino tme uma dica infalível!

«Podia ser a publicidade a este rolinho mas não é 🤣 é mesmo só para partilhar convosco que este é o meu melhor amigo desde que tenho um melhor amigo gato. (Na verdade até já tenho dois). Estou uma verdadeira catmom 🐈»

Recorde-se que a atriz vive uma relação com o também ator Frederico Amaral - que conheceu em 2013 nas gravações da série da TVI I Love it -, com quem tem dois filhos: Manuel (que em setembro completa 9 anos) e António (que fez 6 anos em maio).

Marta Andrino fez parte de vários outros projetos de sucesso na ficção da TVI, como Morangos com Açúcar e das novelas A Outra, Espírito Indomável, Deixa Que Te Leve, Doida por Ti e, atualmente, Festa é Festa.

Veja, na galeria em cima, como era o casal de atores, há mais de uma década, e ainda como está o resto do elenco de I Love It.