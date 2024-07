Carolina Amaral está de luto: «Ensinaste-nos a fé no nosso sonhar»

28 jun, 12:25

Carolina Amaral, a atriz que dá vida a Sal em «Cacau», está de luto. A atriz de 30 anos partilhou um texto muito bonito em homenagem à professora de teatro, Ana Maria, que partiu deste mundo.

Em memória à professora Ana Maria, a atriz escreveu:

«In memoriam da minha professora de teatro Ana Maria, na tua inclinação grácil, no teu jeito de luz, tocaste demasiadas infâncias, demasiados espantares. Chegaste-te à vida terna de tantos que te escutavam, embevecidos com a disposição dos teus tempos, abertos, quentes. Abrias as palavras no centro da sua voz e oferecia-nos a coragem de as experimentar na nossa boca, no nosso escuro, ensinaste-nos a fé no nosso sonhar. Um sonhar que nos aprendeste a acordar, erguidos à frente de todo o mundo. Contigo, crianças ofereceram sol às suas noites. Crianças seguraram um inebriamento no ventre para todo o sempre. Todas elas têm na sua alegria maus funda, uma imagem de ti, reluzindo, respirando da mais evidente candura. Obrigada por continuares connosco prolongadamente,

Carolina».

