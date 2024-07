Em dia especial, Paulo Vintém recorda Angélico Vieira: «Sentimos-te em tudo o que fazemos»

28 jun, 14:06

Hoje, dia 28 de junho, Paulo Vintém recorreu à conta do Instagram para recordar o amigo Angélico Vieira, que faleceu na sequência de um acidente de viação, a 28 de junho de 2011.

A acompanhar várias fotos dos últimos concertos da banda, Paulo Vintém escreveu: «Sentimos-te em tudo o que fazemos. Estamos juntos para sempre».

Recorde-se que Paulo Vintém viveu uma relação com Marta Melro durante alguns anos, com quem tem uma filha, Aurora (que fará 2 anos em agosto), e cujo fim foi anunciado em junho de 2023. Os atores conheceram-se na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar, em 2004 - apesar de só em 2018 terem assumido o namoro, depois de alguns anos de "encontros e desencontros", como os próprios referiram no programa Em Família, no início de 2023.

Depois dessa estreia na ficção da TVI, Paulo Vintém integrou também o elenco de Mar de Paixão (que foi reposta entre 2016 e 2017 na TVI Ficção), em 2010, tal como a atriz, e confessou que foi nesse projeto que começou a ver a colega e amiga com outros olhos.

Vale a pena lembrar que o ator e cantor vive uma fase muito feliz, profissionalmente. Após mais de uma década de ausência, os D'ZRT voltaram aos palcos em 2023. A Reunião juntou as três bandas mais icónicas da série juvenil: D'ZRT, 4Taste e Just Girls, às quais se junta também FF (Fernando Fernandes).

Os D'ZRT marcaram todas as gerações que acompanharam os «Morangos com Açúcar». David (Angélico Vieira), Zé Milho (Vítor Fonseca, aka Cifrão), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém) conquistaram milhares de fãs, depois de participarem na 2ª temporada da série juvenil de sucesso.