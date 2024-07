Filhas de Helena Costa já têm 5 anos! Veja como estão crescidas

28 jun, 12:48

Hoje, dia 28 de junho, é um dia especial para Helena Costa! Maria do Mar e Mercedes celebram 5 anos de vida!

Esta manhã, Helena Costa, a atriz que ficou mais conhecida por ter dado vida à tão popular Mónica de “Morangos com Açúcar”, partilhou um vídeo das gémeas e escreveu:

«5 anos! É um misto de sentimentos. Por um lado passou a correr, por outro pareceu uma vida!!!».

De recordar que as meninas são fruto do casamento já terminado da atriz com Frederico Formigal. A artista e o ex- companheiro divorciaram-se em dezembro de 2021.

