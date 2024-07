Impressionante! Joana Duarte nada com um tubarão-baleia! Veja aqui

27 jun, 09:53

Joana Duarte partilhou um momento inédito nas redes sociais! A atriz viveu um momento único: nadou ao lado de um tubarão-baleia, a maior espécie de peixe existente conhecida.

O momento foi capturado e partilhado com os seguidores. Na foto, pode-se ler: «nadar com um tubarão-baleia! Que sonho!». Veja a foto na galeria que preparamos para si.

Aproveite e veja um vídeo da atriz a nadar:

Joana Duarte (37 anos) foi a convidada do programa da TVI Ficção À Conversa com Ana Rita Clara no passado sábado (10 de fevereiro).

Durante a entrevista, Joana Duarte recordou um dos momentos mais marcantes da sua vida, quando mudou de país, e surpreendeu com um dos trabalhos que teve na Austrália: «Pensei 'Tens que ser pau para toda a obra'», confessando que viu muitos colegas passarem mal na falta de emprego na representação e que quis evitar sofrer com isso.

A atriz revelou ainda que 'abomina' certos comportamentos ligados ao mundo dos famosos.

Recorde-se que Joana Duarte foi mãe há cerca de 1 ano e falou publicamente do pesadelo que enfrentou com a filha recém-nascida.

A atriz começou a sua carreira na TVI, em Todo o Tempo do Mundo, mas foi na 3ª temporada dos Morangos com Açúcar, em 2005, que ganhou notoriedade, ao dar vida à protagonista Matilde, par romântico de Tiago (personagem interpretada por Luís Lourenço). Depois disso, outras novelas se seguiram, como Ilha dos Amores, Deixa-me Amar, Olhos nos Olhos, Meu Amor e Anjo Meu.

Atualmente, faz parte do elenco de Cacau, a novela que está a arrebatar o coração dos portugueses e que é um verdadeiro sucesso de audiência.

Veja, na galeria em cima, algumas das primeiras imagens partilhadas por Joana Duarte quando a filha, Mia, nasceu.