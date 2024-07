Exclusivo «Festa é Festa»: Aida, Florinda e São tomam decisão importante sobre as férias

Em «Festa é Festa», São (Silvia Rizzo) vai ter com Aida (Ana Guiomar) e diz que quer comprar uma viagem para as férias. Aida diz que já organizou as suas férias e São diz que quer uma viagem igual à dela. Aida avisa que é uma coisa gourmet e cara, mas São diz que dinheiro não é problema, no entanto se puder pagar faseado, também não se perde nada.

Aida já contou a São o que planeou para as suas férias e São fica muito entusiasmada. Florinda (Ana Brito e Cunha) chega e elas contam-lhe que estavam a planear as férias. Florinda diz que este ano não pode ir de férias, porque a situação financeira não é a melhor. Aida diz-lhe que pode pagar a prestações, mas Florinda não aceita.

Florinda e Albino (Pedro Alves) estão a jantar e ela comenta que Aida e São estavam a organizar uma viagem para as férias. Albino diz que se elas e os maridos vão viajar, eles também têm de ir e pede a Florinda para começar a fazer as malas. Florinda lembra que estão mal de finanças, mas Albino acha que não estão tão mal quanto os outros e se eles vão, então também têm de ir.

Aida comenta com a família que vendeu uma viagem a São. Tomé (Pedro Teixeira) acha estranho que São e Fernando (Manuel Marques) tenham dinheiro para ir viajar. Aida revela que com a venda daquela viagem, também vai conseguir organizar uma viagem para eles. Tomé fica eufórico e dá muitos beijos a Aida.

São começa a preparar o marido para lhe contar que já organizou as férias deste ano. Fernando fica nervoso com o assunto e relembra que não têm dinheiro, mas São diz que isso não é problema e que já tratou de tudo. Fernando não fica nada descansado.