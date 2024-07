Maravilhoso! Maria Rueff ganha 'foto da semana' ao lado do Papa Francisco. Ora veja

27 jun, 11:10

No dia 14 de junho, o Papa Francisco recebeu no Vaticano, humoristas de todo o Mundo. Dos 105 convidados pelo chefe da Igreja católica, três são portugueses! Maria Rueff, Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques cumprimentaram o Papa no Vaticano.

Deste momento houve uma foto que mereceu mais destaque! A fotografia da atriz Maria Rueff a oferecer uma peça de arte ao Papa Francisco. O jornal Expresso considerou que esta foto merecia um lugar na foto da semana.

A atriz mostrou-se rendida a este momento e partilhou com os seguidores de Instagram. Percorra a galeria e veja a foto.