Novidade bombástica! Angie Costa e Miguel Coimbra não escondem a emoção: «Tenho muito orgulho em nós»

26 jun, 11:06

Hoje, dia 26 de junho, Angie Costa anunciou no Instagram uma grande novidade! Angie Costa, de 23 anos, e Miguel Coimbra, de 34 anos não esconderam a felicidade, nem o orgulho e revelaram que compraram uma casa!

Na publicação, podemos ver a família na casa nova e pode-se ler na descrição:

«We got news!!!!!❤️🏠 Comprámos uma casa e agora estamos em remodelações! Tenho muito orgulho em nós. Vamos partilhar tudo com vocês!!».

Ora veja:

A atriz (youtuber e influencer) e Miguel Coimbra (dos D.A.M.A.) assumiram a relação no final do verão de 2020 e foram pais pela primeira vez em agosto de 2021, do pequeno Martim. O bebé já tem 2 anos e já é o mano mais velho! Martim é irmão de Alice, que nasceu dia 26 de março.