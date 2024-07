Matilde Reymão publica vídeo que soma elogios e... namorado reage!

Matilde Reymão (24 anos) publicou um vídeo que somou elogios e... o namorado reagiu!

Nic Von Rupp, surfista profissional, não ficou indiferente à partilha da namorada, Matilde Reymão, que se mostrou a surfar, em grande estilo, com um fato de banho e uma prancha cor de rosa: «I think Barbie’s board made me do it 🩷» (o que, em tradução livre, significa «Acho que a prancha da Barbie me fez fazer isto»).

Por entre os vários elogios de amigos e colegas atores, encontra-se o comentário de Nic Von Rupp: «Talento nato».

Recorde-se que a atriz (que se estreou na ficção da TVI, em Amar Demais, e que, depois disso, integrou o elenco da novela Para Sempre), tem deixado os portugueses rendidos, com a sua primeira protagonista, Cacau (na novela com o mesmo nome).

No Goucha, em fevereiro, Matilde Reymão revelou como conheceu Nic Von Rupp, 10 anos mais velho, por quem se encantou com apenas 15 anos.

