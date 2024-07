Dilema: Tudo o que se sabe até agora sobre o novo reality show da TVI

As primeiras promessas de Ricardo Martins Pereira como comentador do «Dilema»

O novo reality show da TVI está quase a chegar! Dia 7 de julho estreia o "Dilema", apresentado por Manuel Luís Goucha. Fazemos aqui um resumo de tudo o que se sabe até agora, sobre esta nova aposta da TVI:

O “Dilema” é uma produção da Endemol, no qual um grupo de concorrentes divididos em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros. Partilham o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas haverá um vencedor que ganhará o prémio final de 50.000€.

Renato Duarte será o Infiltrado do "Dilema", interagindo com os concorrentes e assumindo o papel de confidente, com total neutralidade. Poderá entrar na casa a qualquer momento e será presença assídua nas galas de domingo, com Manuel Luís Goucha, Ricardo Martins Pereira e Susana Dias Ramos. Dará uma análise exclusiva sobre qualquer acontecimento no "Dilema".

Renato Duarte é locutor e repórter de rádio há 14 anos, entrou na Rádio Renascença em 2010 e, atualmente, é um dos apresentadores do programa de final de tarde: “T3”. Foi repórter de 3 programas da manhã da RR (“Olá Manhã!”, “Manhãs da Renascença” com Carla Rocha e “3 da Manhã”). Começou como jornalista, primeiro no jornal Público e depois na RTP2, onde fez parte da equipa do programa de arte e cultura “Câmara Clara”. Também na RTP2, apresentou o magazine de moda “What’s Up! Olhar a Moda”. É licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Marketing pelo ISEG.

Renato Duarte afirma que “Não podia estar mais entusiasmado com este desafio. Entusiasmado e, evidentemente, muito ansioso. Estar com o Manuel Luís Goucha no primeiro grande projeto de televisão de que faço parte é uma honra, um privilégio e, ao mesmo tempo, muito desafiante”.

Susana Dias Ramos, psicóloga, regressa como comentadora aos reality shows da TVI, depois de ter feito parte de algumas edições do Big Brother e também da Ex-periência. Uma cara já bem conhecida do público português, que certamente vai fazer a diferença nas galas de domingo à noite. Susana Dias Ramos é especialista em Sexualidade Clinica e Terapia de Casal. É ainda cronista em algumas revistas. A sua honestidade e forma descomplicada de abordar assuntos considerados tabu é já uma imagem de marca da sexóloga clínica, que informa, diverte e desmistifica todos os temas.

O seu trabalho pode ser também acompanhado na sua conta de instagram @susanadiasramos, onde partilha e conversa regularmente com os seus mais de 160 mil seguidores. Bem como no canal de Youtube "100 TABUS", onde Susana Dias Ramos partilha vídeos e aborda temáticas diversas relacionadas com a sexualidade. Sempre de forma descontraída, alegre e positiva, tal como ela própria!

Licenciada em Psicologia, Susana Dias Ramos tem também uma especialização em Hipnose Clínica pela London College of Clinical Hypnosis e uma pós graduação em Neuropsicologia Clínica e em Saúde Sexual e Reprodutiva. A Sexualidade Clínica e Terapia de Casal são outras das suas especializações.

Com Ricardo Martins Pereira, esta será uma dupla imparável na análise ao dia-a-dia dos concorrentes.

Ricardo Martins Pereira tem 48 anos, é empresário, tem 29 anos de experiência em jornalismo e é autor de um dos maiores blogues portugueses entre 2008 e 2014, o "Arrumadinho". Especialista em redes sociais, Ricardo Martins Pereira é fundador das duas maiores revistas digitais portuguesas, "NiT" e "MAGG". É também guionista das séries “Bem-vindos a Beirais” e “Liberdade, 21”. Ricardo Martins Pereira foi ainda comentador do programa “A Ex-Periência”, da TVI. É pai de três filhos: Henrique, 17 anos, Mateus, 11 anos e Benedita, 5 anos.

Foi através do Instagram, que o comentador do «Dilema» falou pela primeira vez sobre a nova experiência: «É oficial: serei o comentador das galas de domingo do próximo reality da TVI, “O Dilema”. Já tinha tido uma abordagem neste tipo de formatos com a “Ex-Periência”, em 2023, e diverti-me bastante. Por isso, agora esta é uma nova oportunidade para poder mostrar um lado meu que não é assim tão conhecido ou explorado por mim», começou por escrever.

«Houve duas razões que me levaram a aceitar este desafio. Primeiro, a confiança e admiração que tenho por Manuel Luís Goucha. É, há muitos anos, aquilo que eu entendo que melhor define um apresentador de televisão: elevado, culto, empático, sensível e divertido. Depois, a oportunidade de poder apresentar em televisão um registo um pouco diferente daquilo que é comum ver-se nos comentadores de reality shows, que foi exatamente o que procurei fazer na “Ex-Periência”. Penso que os ex-concorrentes conseguem trazer aos programas uma visão interessante, informada, vivida, mas também acho relevante haver vozes diferentes, de quem analisa o jogo, os concorrentes, as atitudes, comportamentos com uma visão mais afastada», explicou.

«Não prometo muito mais do que tentar divertir-vos, criticando quando tenho de criticar, elogiando quando tenho de elogiar, brincando quando tenho de brincar e falando a sério quando é preciso falar-se a sério. A partir de 7 de julho, e em todos os domingos à noite até final do verão, contem comigo na TVI para as galas do “Dilema”», rematou.